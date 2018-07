Des participants à la VSSS'06



Binh Dinh (VNA) – Avec pour thème « Horizon de la passion », la 6e édition de l’école d’été en sciences du Vietnam (Vietnam Summer School of Science - VSSS'06) a lieu du 23 au 25 juillet dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre). Il s’agit d’une activité officielle du programme Rencontres du Vietnam 2018.

Organisée par le Centre international pour la science interdisciplinaire et l'éducation (ICISE), l’Université de Quy Nhon, le Centre de recherche sur le développement et les politiques (DEPOCEN) et l’Académie pour la création S3, la VSSS'06 réunit plus de 120 étudiants et 15 conférenciers travaillant dans et dehors du pays.

La VSSS’06 comprend 18 conférences, quatre discussions et deux mini ateliers sur divers sujets tels sont la liberté académique, la pensée critique, l’exploitation des vésicules extracellulaires pour les thérapies géniques contre le cancer, la science Hackathon…

Les docteurs et professeurs participants donnent des conseils et partagent leurs expériences en matière de recherche scientifique, d’études à l’étranger…

« La VSSS’06 vise à inspirer, encourager, former et soutenir les jeunes vietnamiens dans la recherche scientifique », a déclaré le professeur Tran Thanh Van, président de l'association Rencontres du Vietnam et fondateur de l’ICISE. -VNA