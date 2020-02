Le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich (droite) et son homologue laotien, Chansamone Chanyalath. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN 2020 à Hanoï, le général d’armée Ngo Xuan Lich, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a reçu le 18 février le général d’armée Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ministre laotien de la Défense.



Saluant la participation du ministre laotien à la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN 2020, tenue du 18 au 20 février à Hanoï, le ministre Ngo Xuan Lich a souligné l’importance de cet événement qui permettrait de définir des orientations futures de la coopération régionale dans la défense. Il a également insisté sur son rôle pour le succès de la conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ).



Le général vietnamien a affirmé le souhait du Vietnam de voir le Laos et les autres membres de l’ASEAN continuer de joindre leurs efforts en vue de consolider les mécanismes de coopération dans le secteur militaire et de la défense, pour une Communauté de l’ASEAN solidaire et capable de s’adapter aux situations.



De son côté, le ministre laotien a déclaré apprécier les préparatifs du ministère vietnamien de la Défense pour la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN, ainsi que pour les autres événements militaires et de défense dans l’année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020. Il s’est déclaré convaincu que sous la présidence du Vietnam cette année, les mécanismes de coopération ADMM et ADMM continueraient d’affirmer leur rôle important dans la structure régionale de sécurité.



Les ministres Ngo Xuan Lich et Chansamone Chanyalath ont affirmé que le secteur de la défense était un pilier important des relations entre le Vietnam et le Laos. Ils ont convenu de collaborer étroitement afin d’assurer une application rigoureuse des plans annuels de coopération, sur la base du Protocole pour la période 2020-2024. -VNA