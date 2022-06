Rencontre des experts de la délégation A50 de Hô Chi Minh-Ville ayant effectué des missions internationales au Cambodge pour la période 1979-1989. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une rencontre avec des experts de la délégation A50 de Hô Chi Minh-Ville ayant effectué des missions internationales au Cambodge pour la période 1979-1989 a eu lieu mardi 21 juin dans la mégapole du Sud.

Cet événement rentrait dans le cadre des activités célébrant les 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le général de division Nguyên Van Nam, commandant du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, a salué les réalisations obtenues par la délégation A50 pour aider à reconstruire le Cambodge et la capitale Phnom Penh pour la période 1979 - 1989, affirmant que la délégation A50 a rempli avec succès les missions internationales que le Parti et l’État lui ont confiées.

Il a affirmé que ces réalisations ont été une base importante pour cultiver l'amitié traditionnelle entre les deux peuples du Vietnam et du Cambodge, et entre les habitants de Hô Chi Minh Ville et de la capitale Phnom Penh.

De son côté, le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Sok Dareth, a exprimé sa reconnaissance envers le Parti et le gouvernement vietnamien, notamment les soldats volontaires vietnamiens et les experts de la délégation A50, qui aidèrent à faire tomber le régime génocidaire de Pol Pot, puis à la reconstruction et au développement du pays.

Durant dix ans au Cambodge, la délégation A50 aida le Cambodge à reconstruire Phnom Penh pour en faire la capitale prospère du Cambodge d’aujourd’hui, contribuant ainsi à approfondir la solidarité et l’amitié entre les deux pays. -VNA