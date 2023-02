Rencontre entre des organes de représentation diplomatiques, associations et entreprises et des dirigeants de la province de Long An . Photo: VNA

Long An (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Long An, Nguyen Van Duoc, a souhaité poursuivre la collaboration étroite avec les organes de représentation diplomatiques, organisations, associations et entreprises pour le développement durable et la prospérité de sa province.Lors d'une rencontre organisée le 23 février, le dirigeant de Long An a exprimé sa reconnaissance envers les organes de représentation diplomatiques, organisations, associations et entreprises qui ont fait des efforts pour surmonter les difficultés et sont toujours restés aux côtés de sa province, contribuant à son développement ces dernières années.En 2022, le Produit intérieur brut régional (GRDP) de Long An a connu une croissance de 8,46%. Ses recettes budgétaires ont atteint 22.000 milliards de dongs. La province a attiré plus de 10 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), figurant dans le top 10 national.Long An continuera de maintenir un environnement des affaires favorable pour que les entreprises fonctionnent et se développent durablement ainsi que de garantir leurs droits et intérêts légitimes, s’est engagé le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Van Duoc.Il a proposé aux organes de représentation diplomatiques, organisations, associations et entreprises de continuer de jouer le rôle de passerelle entre les amis internationaux et Long An, et le Vietnam en général.Selon le Comité populaire provincial, la rencontre a été l'occasion pour les responsables locaux de se renseigner sur les difficultés et aspirations des entreprises et hommes d’affaires dans la province ainsi que de recueillir des propositions, initiatives et expériences pour lever leurs difficultés.