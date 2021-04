Un rituel d'accueil des Cambodgiens et Laotiens lors de leur fête du Nouvel An traditionnel. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’antenne à Ho Chi Minh-Ville de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé le 12 avril une rencontre avec des étudiants laotiens et cambodgiens à l'occasion de leur Nouvel An traditionnel.

Le Tet traditionnel du Lao Bunpimay et la fête du Nouvel An traditionnel du Cambodge Chol Chnam Thmay ont lieu tous les ans en avril et attirent des touristes par une culture originale, une atmosphère festive et des jeux d'eau pour éliminer la malchance et prier pour une bonne année.

Lors de la rencontre, le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyen Ho Hai a formulé ses meilleurs voeux de Nouvel An aux étudiants cambodgiens et laotiens qui poursuivent leurs études dans la ville.

Il s'est déclaré convaincu qu'ils œuvreront ensemble pour une grande amitié et une grande solidarité entre les peuples vietnamien, laotien et cambodgien, contribuant ainsi à la création d'une communauté de paix, de coopération et de développement de l'ASEAN. -VNA