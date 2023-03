Rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et des chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger pour le mandat 2023-2026. Photo : VNA



Vuong Dinh Hue a noté que les chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger devraient mettre en œuvre les principales tâches et les grandes orientations de la diplomatie mentionnées dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les directions du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et des autres dirigeants du pays. En outre, il leur a demandé de déployer de manière synchrone les canaux de diplomatie, dont la diplomatie parlementaire.



Les chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger doivent participer activement à l'édification et à la formation de mécanismes multilatéraux, notamment des forums interparlementaires, pour mettre à niveau la diplomatie multilatérale d'ici 2030, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.



Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a eu une séance de travail le 13 mars à Hanoï avec les chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger pour le mandat 2023-2026. Il a souligné qu'il était nécessaire de continuer à promouvoir la diplomatie pour contribuer activement à l'amélioration du prestige, de la position et du rôle du Vietnam sur la scène internationale.Vuong Dinh Hue a noté que les chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger devraient mettre en œuvre les principales tâches et les grandes orientations de la diplomatie mentionnées dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les directions du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et des autres dirigeants du pays. En outre, il leur a demandé de déployer de manière synchrone les canaux de diplomatie, dont la diplomatie parlementaire.Les chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger doivent participer activement à l'édification et à la formation de mécanismes multilatéraux, notamment des forums interparlementaires, pour mettre à niveau la diplomatie multilatérale d'ici 2030, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.Il faut mettre en avant les intérêts nationaux et l'efficacité comme les principaux critères dans le déploiement des activités de diplomatie économique, a insisté le chef de l’organe législatif du pays.

S’agissant de la Stratégie de protection de la Patrie dans le nouveau contexte, les chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger doivent bien saisir cette tâche pour l'appliquer durant leur mandat. Il est nécessaire de bien mettre en œuvre la conclusion n°12-KL/TW du Bureau Politique sur le travail des Vietnamiens d'outre-mer dans le nouveau contexte, a exhorté Vuong Dinh Hue.



Il a aussi demandé aux chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger d’étudier des expériences dans la prévention et le traitement des différends commerciaux internationaux pour répondre aux besoins de développement et d'intégration du pays.



Vuong Dinh Hue a demandé aux chefs des organes de représentation du Vietnam en Europe de se coordonner activement avec des pays européens afin de ratifier l'accord de protection des investissements (EVIPA), at avec la Commission européenne pour retirer le carton jaune sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) imposé sur des produits halieutiques du Vietnam.



En Afrique, en Amérique, en Asie du Sud et en Afrique du Sud, les chefs de missions diplomatiques devront renforcer les activités de promotion du commerce et rechercher des opportunités pour faire pénétrer les marchandises, notamment produits agricoles du Vietnam, dans les marchés locaux sans négliger de mobiliser le soutien d'autres pays dans le cadre des Nations unies et au sein de forums multilatéraux.



En Asie du Sud-Est, il a jugé important de maintenir une solidarité étroite autant sur le plan bilatéral que dans le cadre de l'ASEAN, et de multiplier les visites des hauts dirigeants.



Enfin, Vuong Dinh Hue a demandé aux chefs des organes de représentation du Vietnam à l'étranger de mettre à jour la situation de développement du pays. -VNA