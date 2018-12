Un représentant de la communauté vietnamienne en Inde s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le 9 décembre, l'ambassade du Vietnam en Inde a organisé une rencontre avec la communauté vietnamienne en Inde et au Népal.

C'est une opportunité pour les Vietnamiens d'outre-mer d'échanger, de se connecter, de partager les difficultés et les avantages dans la vie, l'étude, le travail ainsi que des choses intéressantes du pays hôte.

L’événement a vu la participation de l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, ainsi que de nombreux Vietnamiens d'outre-mer en Inde et au Népal, des moines et des pratiquants bouddhistes, des étudiants vietnamiens et d'autres responsables et membres de l'ambassade.

Selon l'ambassade du Vietnam en Inde, il y a actuellement environ 500 Vietnamiens en Inde et 40 à 50 au Népal. Parmi ceux-ci, 180 sont des moines et pratiquants bouddhistes étudiant dans les facultés ou les départements du bouddhisme et de la philosophie basés dans certains centres et établissements du culte bouddhiste (à court et à long terme) en Inde; 90 sont des étudiants.

Beaucoup de Vietnamiens d'outre-mer et de religieux assistent à la réunion. Photo : VNA

Le chef de la section consulaire de l'ambassade du Vietnam en Inde, Nguyen Duy Khanh, a déclaré qu'en raison des grandes différences de culture, de coutumes et de la barrière linguistique, l'intégration et l'adaptation à la société locale du peuple vietnamien se heurtaient encore à de nombreuses difficultés.

Pour sa part, l’ambassadeur Pham Sanh Chau a exprimé l’espoir que chaque ressortissant vietnamien soit un ambassadeur apportant la culture et les images vietnamiennes au peuple du pays de résidence. Il a affirmé qu’il déploierait tous les efforts et créerait toutes les conditions nécessaires pour contribuer à la consolidation de la communauté vietnamienne en Inde et au Népal, la rendant ainsi plus forte et plus cohérente. -VNA