Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong (troisième à partir de la droite, premier rang), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (troisième à partir de la gauche) et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (première à droite), assistent à la rencontre.



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a assisté le 6 janvier à une rencontre de générations de députés de l’Assemblée nationale, à l’occasion du 75e anniversaire des premières élections législatives du Vietnam (6 janvier).Cette rencontre, organisée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, a également vu la participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, et de plusieurs autres personnalités.Le 6 janvier 1946, répondant à l'appel du Président Ho Chi Minh, tous les Vietnamiens de toutes les régions du pays, ont voté pour élire la première Assemblée nationale de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam. La victoire des élections législatives du 6 janvier 1946 est entrée dans l'histoire nationale, marquant un jalon brillant dans le processus de promotion de la démocratie.Passant en revue le développement de l’organe législatif vietnamien ces 75 dernières années, Nguyen Thi Kim Ngan a indiqué que la 14e législature de l’Assemblée nationale avait connu des résultats encourageants en matière de législation, de prise de décisions majeures et de diplomatie parlementaire.La présidente de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de continuer d’améliorer la qualité des activités parlementaires pour qu’elles puissent contribuer davantage au Renouveau et à l’intégration internationale du Vietnam, réalisant avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti et assurant le succès des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Consels populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.-VNA