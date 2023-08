Photo : nhandan

Moscou (VNA) - La rencontre annuelle traditionnelle avec d'anciens experts militaires de l'ex-Union soviétique (URSS) et de la Russie alors en mission au Vietnam, a été organisée le 5 août à Moscou par l'ambassade du Vietnam en Russie, l'Association des Vietnamiens en Russie et le Fonds pour la promotion de la coopération russo-vietnamienne "Traditions et amitié".On y a noté la présence, entre autres, une centaine d’anciens experts soviétiques qui ont servi au Vietnam, de leurs proches, outre d’autres personnalités.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a affirmé que le peuple vietnamien n'oublierait jamais les grandes contributions des militaires de l'URSS et de la Russie en faveur du Vietnam dans les moments les plus difficiles de son histoire.Pour sa part, Nikolai Kolesnik, président de l'Association des vétérans russes, a affirmé que les anciens combattants poursuivront la tradition d'organiser de cette réunion annuelle.Cette activité est une occasion pour les anciens experts militaires d’ex- URSS et les vétérans vietnamiens de cultiver la mémoire des journées héroïques d'antan. -VNA