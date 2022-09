Des délégués lors de la rencontre. Photo: thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) – En l’honneur des Fêtes nationales vietnamienne et hongroise, l’Association d’amitié Vietnam-Hongrie a organisé le 18 septembre à Hanoï une rencontre d’amitié.



Lors de la rencontre, le vice-président de l’Association d’amitié Vietnam-Hongrie, Vu Hoang Linh, a indiqué que dans les temps à venir, son association renforcerait ses activités pour développer la coopération bilatérale dans les sciences, l’éducation et la formation, la culture, l’économie, le commerce.



Présent à l’événement, l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Baloghdi Tibor, a déclaré se réjouir du développement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans l’éducation. Selon lui, plus de 800 étudiants vietnamiens suivent actuellement des cursus en Hongrie.



L'ambassadeur a déclaré espérer que dans les temps à venir, l’Association d’amitié Vietnam-Hongrie continuerait à travailler avec l’ambassade de Hongrie pour contribuer au développement des relations bilatérales. -VNA