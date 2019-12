Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung à la rencontre le 19 décembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a rencontré le 19 décembre à Hanoï, la presse à l'occasion du Nouvel An 2020.

Il s’agissait d’un événement annuel organisé par le ministère des Affaires étrangères pour remercier les agences de presse nationales et étrangères d’avoir largement couvert les évènements organisés par le ministère ces dernières années et fait mieux connaître le Vietnam au monde.

L'événement a réuni plus de 70 journalistes, assistants de 37 agences de presse et près de 30 attachés culturels et de presse d’organes de représentation étrangers.

Passant en revue les réalisations diplomatiques du Vietnam en 2019, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a souligné les contributions importantes de la presse, y compris les médias étrangers et leurs correspondants et assistants de presse.

Il a déclaré qu'ils se tenaient côte à côte avec le ministère, la nation et le peuple du Vietnam au cours des dernières années pour aider le monde à mieux comprendre la situation du pays, ses réalisations en matière de développement socioéconomique, ses efforts et ses engagements envers les affaires communes de la région et du monde.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a souhaité recevoir un soutien plus fort des journalistes et des reporters en 2020, lorsque le Vietnam assumera le poste de membre non permanent au conseil de sécurité de l’ONU et la présidence de l’ASEAN. -VNA