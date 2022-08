Berlin (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Allemagne a tenu, le 28 août à son siège à Berlin, une rencontre amicale avec des représentants de la communauté vietnamienne en Allemagne à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre) et du 77e anniversaire de la Journée traditionnelle de la diplomatie vietnamienne.

Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a hautement apprécié les contributions continues et efficaces des associations et de la communauté des Vietnamiens à la diplomatie interpersonnelle en particulier et au secteur diplomatique du Vietnam en général.

Le diplomate Vu Quang Minh a déclaré que les relations bilatérales, qui se développent heureusement, seront également une base très favorable pour la poursuite du développement et de l'intégration de la communauté vietnamienne en Allemagne. Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne au sein de l'ASEAN, et l'Allemagne est également le plus grand partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE).

L'ambassadeur a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne en Allemagne continuera à apporter des contributions efficaces et à se joindre à l'ambassade pour promouvoir et approfondir ces relations.

A cette occasion, l'Association des Vietnamiens de Berlin-Brandebourg en collaboration avec le club de football VLC de la communauté vietnamienne de Berlin a organisé un match amical entre trois équipes comprend FC VLC, FC Dresden et FC de l ’ambassade du Vietnam en Allemagne. L'activité apporte une contribution pratique au renforcement des liens communautaires et à la promotion du mouvement sportif au sein de la communauté vietnamienne en Allemagne.- VNA