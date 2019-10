Les lauréats du premier round du Programme de subventions pour le partenariat dans l’innovation. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Les lauréats du premier round du Programme de subventions pour le partenariat dans l’innovation, qui fait partie du projet créatif Vietnam-Australie intitulé Aus4Innovation, ont été honorés lors d'un événement organisé mercredi à Hanoï par l'ambassade d'Australie au Vietnam et le ministère des Sciences et des Technologies.

Ce programme vise à renforcer la coopération entre le Vietnam et l’Australie dans les sciences, les techniques et l’innovation.

Les trois projets primés incluent un projet sur les technologies de traitement de l’eau et les systèmes de surveillance ; une autre sur la technologie de production d’hormones pour améliorer la productivité d’holothurie ; et le troisième sur le diagnostic du cancer du sein. Ils recevront une somme totalisant plus de 1,6 million de dollars australiens (1,08 million de dollars américains).



A cette occasion, a eu lieu un séminaire sur les expériences de développement de systèmes d'innovation au Vietnam et en Australie, dans le cadre de la Semaine des compétences et de l'innovation. Il avait pour objectif de relever les défis dans la mise en place d’un système d’innovation, considéré comme la clé du développement durable du Vietnam.



Le vice-ministre des Sciences et Technologies Bui The Duy a hautement apprécié le soutien de l’Australie accordé au Vietnam pour le développement du système d’innovation, en particulier la coopération entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités des deux pays au service du développement de l’économie numérique.



Mme Rebecca Bryant, chargée d’affaires à l’ambassade d’Australie, a déclaré que l’établissement de liens solides et durables entre le système d’innovation des deux pays était l’une des objectifs principaux du partenariat stratégique Australie-Vietnam.

Le Programme de subventions pour le partenariat dans l’innovation est une partie importante du programme Aus4Innovation de 11 millions de dollars australiens mis en œuvre en quatre ans (2018-2020). Aus4Innovation est financé par le ministère australien des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et l’InnonvationXchange (IXC) géré par l'Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle (CSIRO) et le ministère des Sciences et Technologies du Vietnam.



La deuxième phase du programme, d'un montant total de 2,4 millions de dollars australiens, devrait être lancée plus tard cette année. -VNA