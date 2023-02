Un représentant de Toyota Vietnam a remis des prix aux gagnants. Photo: Toyota



Hanoï (VNA) - La compagnie Toyota Motor Vietnam (TMV) a officiellement annoncé les résultats de son concours international de peinture "La voiture de rêve en 2022" et a remis les prix aux gagnants de ce concours.

Selon Toyota Motor Vietnam, après près de trois mois de lancement, "La voiture de rêve en 2022", considéré comme le plus grand concours de peinture pour enfants au Vietnam, a reçu près de 550.000 œuvres.

Organisé par Toyota Vietnam en collaboration avec les journaux Tiên Phong et Nhi Dông à l'échelle nationale à partir d'octobre 2022, ce concours est destiné aux élèves de moins de 16 ans, répartis en trois groupes d'âge (7 ans ou moins, de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans). Il a pour but de créer un terrain de jeu pour éveiller la passion des élèves pour la peinture.

Voter 150 prix du concours

Le jury, composé d'experts en art, de photographes et de réalisateurs d'animation, a travaillé avec diligence et impartialité pour sélectionner 150 lauréats, dont 15 premiers prix, 15 deuxièmes prix, 30 troisièmes prix et 90 prix d'encouragement. Et 10 prix du public ont été attribués après les votes de particuliers en ligne. Le comité d'organisation a également sélectionné les neuf meilleures peintures pour participer au concours international au Japon en ce mois-ci.

"Le concours 2022 continue de susciter l’enthousiasme d'un grand nombre d'élèves à travers le pays, avec plus de 550.000 œuvres, le total le plus élevé des trois dernières années. En plus de l'élément artistique, les œuvres ont montré des idées extrêmement créatives et uniques, en véhiculant des messages significatifs sur les moyens de transport dans le futur", a déclaré un représentant du jury.

Il s'agit d'un événement annuel organisé depuis 2004. Au Vietnam, le concours est mis en place depuis 2011 et reçoit toujours un soutien positif des élèves, avec un total de plus de cinq millions d'œuvres après 12 ans d'organisation. Lors de la compétition internationale qui s'est tenue au Japon, le Vietnam a été honoré d'être l'un des pays ayant de meilleurs résultats, remportant un prix d'or, un prix d'argent, un prix de bronze et quatre prix d'encouragement.

Pendant près de 30 ans de présence au Vietnam, Toyota Motor Vietnam s'est toujours efforcée de maintenir des activités sociales dans de nombreux domaines, tels que sécurité routière, éducation, formation et développement des ressources humaines, protection de l'environnement, culture et société.

Le concours “La voiture de rêve” est l'une des nombreuses activités annuelles menées dans le domaine de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines de Toyota, suivant de près la vision et la profonde conscience de cette compagnie sur l'importance des activités commerciales associées au développement durable. -CVN/VNA