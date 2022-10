Hanoi (VNA) - Dimanche soir à Hanoï, a eu lieu la remise des prix du «concours d’écriture pour protéger le fondement idéologique du Parti et réfuter les allégations fallacieuses et hostiles», deuxième édition.

Lors de la cérémonie de remise des Prix. Photo : VNA

Le comité d’organisation comprenait l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, la Commission centrale de communication et d’éducation, le Conseil central de théorie, la revue Communiste, le journal Nhân Dân et l’Association des journalistes vietnamiens. Huit mois après le lancement du concours, ce comité avait reçu plus de 116.000 bulletins de participation.



Dimanche, il a remis 12 prix A, 20 prix B, 30 prix C et 40 prix d’encouragement, en plus de 20 prix pour les «collectifs prometteurs» et 15 autres prix pour les «collectifs exceptionnels».

Hoàng Thi Nguyêt Nga, de l’école politique de la province de Phu Tho, faisait partie des premiers lauréats, récipiendaires du prix A.



«Nous avons construit notre bulletin de participation sur des commentaires vietnamiens et étrangers à propos d’un article du secrétaire général du Parti. La collecte d’information nous a été très utiles, à nous en tant que professeurs de théorie politique», a-t-elle fait savoir. - VOV/VNA