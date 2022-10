Le vice-ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Huy Dung (droite) remet des satisfecit aux produits et solutions de transformation numérique pour la communauté. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – 49 organisations et entreprises ayant contribué à la transformation numérique nationale, excellents produits et solutions ont été honorés lors d'une cérémonie de remise des prix de la Transition numérique du Vietnam 2022 (Vietnam Digital Awards 2022), tenue le 9 octobre à Hanoï.

L'événement a été organisé par le ministère de l'Information et des Communications, l'Association vietnamienne des communications numériques (Vietnam Digital Communications Association - VDCA) et le magazine électronique Viettimes.

Cette année, six mois après le lancement de ces prix, le comité organisateur a reçu près de 400 candidatures.

Le vice-ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Huy Dung, a déclaré que la remise de ces prix était plus significative lorsqu'elle était organisée à l'occasion de la Journée nationale de la transformation numérique le 10 octobre. Cette année, ces prix ont attiré la participation des entreprises vietnamiennes, mais également des entreprises étrangères.

Il a exprimé son espoir que les solutions distinguées ne cessent de s'améliorer, contribuant davantage à la transformation numérique du Vietnam.

Le président de l'Association vietnamienne des communications numériques, Nguyen Minh Hong, a indiqué qu'en 2022, ces prix comprenaient cinq catégories : Produits, services et solutions de transition numérique exemplaires (27), excellentes entreprises et unités en matière de transformation numérique (7), agences d'État ayant une excellente transformation numérique (7), produits et solutions de transformation numérique pour la communauté (6), produits, services, solutions étrangers (1 solution).

Les Prix de la Transition numérique du Vietnam ont été lancés en 2018. Durant les cinq années passées, ils ont honoré plus de 350 initiatives dans ce domaine.-VNA