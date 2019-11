Lors de la cérémonie de remise des prix d'APICTA 2019. Photo: VNA Lors de la cérémonie de remise des prix d'APICTA 2019. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La cérémonie de remise des prix de l'Alliance Asie-Pacifique pour les technologies de l'information et de la communication (APICTA - Asia Pacific ICT Alliance) 2019 a eu lieu le 22 novembre à la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Surnommés les "Oscars" du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Asie-Pacifique, ces prix annuels sont organisés alternativement par les 16 pays et économies membres de l'APICTA dans le but de rendre hommage aux brillants produits, solutions informatiques et projets de start-up dans la région.

L’événement de cette année a reçu 324 nominations, parmi lesquelles 24 meilleurs produits ont été sélectionnés et récompensés par le jury.

C'était la première fois que les prix d’APICTA étaient organisés au Vietnam. L'édition 2020 se tiendra l’année prochaine en Malaisie.

L’organisation des prix APICTA 2019 a été l'occasion pour Quang Ninh d'accéder aux réalisations technologiques domestiques et internationales, tout en contribuant à promouvoir le commerce, le tourisme local et à attirer des investissements. -VNA