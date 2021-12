Cérémonie d’inauguration. Photo : VNA



Vientiane (VNA) – L’inauguration du poste de police du village de Nonghet Tay, district de Nonghet, province lao de Xiengkhuang, a eu lieu le 25 décembre.



Il s’agit du premier poste de police de village remis au Laos parmi les 287 postes de police de village dont la construction est soutenue par le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour assister son homologue lao dans 10 provinces lao limitrophes du Vietnam.



Présent à la cérémonie d’inauguration et de remise des clés du poste de police du village de Nonghet Tay, le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Nguyen Duy Ngoc, a déclaré apprécier la coopération étroite entre les parties concernées pour mettre en oeuvre le document supplémentaire au plan de coopération signé entre les ministres vietnamien et lao de la Sécurité publique le 9 août dernier à Vientiane. Il a souligné que quatre mois après la signature du document supplémentaire et plus d'un mois après le lancement de la construction du premier poste de police de village (12 novembre 2021), la remise des clés du premier poste avait pu être organisée. Le vice-ministre a appelé les parties concernées à coopérer étroitement pour accélérer les travaux et achever la construction des autres postes de police de village.



De son côté, le vice-ministre lao de la Sécurité publique, Thonglek Mangnomek, a souligné que le soutien du ministère vietnamien de la Sécurité publique à la construction de postes de police de village était une illustration des relations étroites et spéciales des deux parties. Selon lui, ces ouvrages, une fois achevés, contribueront à la garantie de la sécurité et de l’ordre social dans les zones frontalières, ainsi qu’au développement des relations bilatérales. -VNA