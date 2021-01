Hanoï (VNA) - Le Comité exécutif de l'Association des anciens étudiants du Vietnam à Pékin, en Chine, a remis 400 cadeaux à des élèves et à des habitants du district de Nam Tra My, province de Quang Nam (Centre), l'une des localités les plus gravement touchées par la 10e tempête l’an dernier.

Photo d'illustrtion : journal Quan Doi Nhan Dan

En outre, la délégation a également accordé aux écoles de ce district de nombreux articles essentiels pour l'enseignement et les activités quotidiennes tels que: ampoules, chauffe-eaux, gels désinfectant pour les mains, lessive, cahiers...

A cette occasion, la délégation a également organisé un de feu de camp, se communiquant avec les élèves locaux; a fait don des cadeaux pour soutenir la construction de maisons pour l’étudiant Ho Thi Thien, sinistré des inondations ; et est venue brûler de l'encens commémorant les soldats morts pour la Patrie dans la commune de Tra Leng. -VNA