Le président Nguyen Xuan Phuc (premier à droite) et Vo Van Thuong (premier à gauche), membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti, remettent le prix spécial au groupe d'auteurs du journal Nhan Dan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse 2020 a eu lieu dans la soirée du 24 octobre au Palais culturel de l'amitié Viet Xo à Hanoï.

Présent à l’événement, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que la presse est une arme tranchante pour la lutte contre la corruption et les autres phénomènes négatifs. Il a également insisté sur son rôle dans la création d’un consensus sociale, dans la résolution des difficultés et défis dans le processus de développement, de défense nationale et d’amélioration du statut du pays sur la scène internationale.

Le jury décerne un prix B à l'auteur Bui Doan Tan, représentant du groupe d'auteurs de la VNA avec l'œuvre "Tout le système politique est engagé, tout le peuple est uni dans la lutte contre le COVID-19 ". Photo : VNA

Le chef de l’Etat a en outre déclaré saluer la lutte des journalistes contre les informations déformées, erronées et hostiles au Vietnam. Il a appelé les journalistes à continuer à être solides sur le plan politique, performants sur le plan professionnel, et respectueux de la déontologie.

Le président Nguyen Xuan Phuc (au centre), le rédacteur en chef du journal Nhan Dan, Le Quoc Minh (3e à partir de la gauche), la directrice générale de VNA, Vu Viet Trang, des journalistes de VNA. Photo : VNA

Concernant les prix, le jury a remis un prix spécial, neuf prix A, 25 prix B, 45 prix C et 32 prix d’encouragement.

C’était la première fois qu’un prix spécial a été attribué. Il a été décerné au documentaire «Le Vietnam à l’ère Hô Chi Minh, des annales télévisées», réalisé par le journal Nhân Dân (Peuple).

L'Association des journalistes de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a remporté quatre prix (2 prix B, un prix C et un prix d’encouragement) dans trois catégories de photo, d’interview pour le journal en ligne et d’éditorial pour la presse écrite.

Les Prix nationaux de la presse récompensent d'excellents travaux journalistiques, en affirmant les contributions importantes du journalisme au développement de la société et du pays. -VNA