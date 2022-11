Des dirigeants félicitent le président Nguyen Xuan Phuc (au milieu). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie a eu lieu le 7 novembre au Palais présidentiel pour remettre l’Insigne des “40 ans de membre du Parti” à Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, président du Vietnam.



Le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, ainsi que plusieurs dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat, ont envoyé des fleurs pour le congratuler.



Au nom du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, a remis l’Insigne des “40 ans de membre du Parti” à Nguyen Xuan Phuc.



Dans son discours, Vo Van Thuong a souligné le sens de responsabilité, le dévouement, l’enthousiasme et les efforts de Nguyen Xuan Phuc pour le Parti, la Patrie et le Peuple. Il a exprimé son souhait que le président Nguyen Xuan Phuc continue de contribuer davantage à la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du Peuple.



Exprimant l'honneur de recevoir l’Insigne des “40 ans de membre du Parti”, le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé qu’il continuerait de s’efforcer de contribuer au développement national. -VNA