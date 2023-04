L'ancien vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (2e, gauche) remet des bourses d'études aux élèves défavorisés de l'ethnie khmère à Ho Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, en coordination avec le journal Nguoi Lao Dong (Travailleur), a remis jeudi 6 avril des cadeaux à 260 ménages d’ethnie khmère et des bourses d’études à 135 élèves défavorisés de la ville, ce à l’occasion du traditionnel Nouvel An khmer Chol Chnam Thmay.

Lors de cet événement, la vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, Phan Kieu Thanh Huong, a affirmé que ces dernières années, la ville avait toujours soutenu et créé de meilleures conditions matérielles et spirituelle pour les plus de 50 ethnies minoritaires vivant, travaillant et étudiant dans la ville.

Elle a adressé sa reconnaissance aux bienfaiteurs et à Truong Hoa Binh, ancien vice-Premier ministre permanent et président d’honneur du Programme de bourses d’études en faveur des élèves et étudiants défavorisés et ceux issus d’ethnies minoritaires, qui ont activement mobilisé des contributions pour des programmes de bien-être social destinés aux ethnies minoritaires de la ville.

Mme Thanh Huong a exprimé son espoir que ces dons seraient une source d’encouragement pour les élèves, étudiants et les ménages pauvres d’ethnie khmère à l’occasion de leur traditionnel Nouvel An Chol Chnam Thmay.

Lors de la cérémonie, 260 ménages khmers pauvres, quasi-pauvres et en situation difficile, de l’arrondissement de Tan Binh, des districts de Binh Chanh, Cu Chi et Can Gio, ont reçu chacun un cadeau d’une valeur d’un million de dôngs. Chaque élève khmer pauvre s’est vu également attribuer une bourse d’études d’un million de dôngs.

Chez les Khmers, la fête Chol Chnam Thmay, la plus importante de l’année, marque la transition entre la fin de la saison sèche et le début de celle des pluies. En langue khmère, Chol Chnam Thmay signifie «entrée dans l’année nouvelle».-VNA