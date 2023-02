Cérémonie funéraire du pilote Tran Ngoc Duy. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh a décidé le 1er février, de remettre l'insigne "Jeunesse courageuse" à titre posthume au pilote Tran Ngoc Duy, décédé il y a un jour dans le crash d'un avion d'entraînement militaire.

L'insigne est un titre noble accordé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh aux membres de l'Union de la jeunesse vietnamienne, aux jeunes et aux enfants ayant accompli des actes courageux ou accompli des réalisations exceptionnelles en matière de sécurité, de défense et d'ordre social; prévenu les phénomènes négatifs et les maux sociaux ; et courageusement protégé et sauvé les autres et les biens du peuple et de l'État dans les situations d'urgence.

Auparavant, le ministère de la Défense avait également décidé de promouvoir au grade de lieutenant à capitaine pour le pilote Tran Ngoc Duy.

A 12h09 le 31 janvier, l'avion Su 22 numéroté 5873 du Régiment 921 de l'Armée de l'air, de la Division 371, de la Défense aérienne et de l’Armée de l'air, piloté par le capitaine Tran Ngoc Duy, a décollé pour le premier vol, - vol d'entraînement No 206.

A 12h27, lors de l'atterrissage, l'avion a mal fonctionné, le pilote a reçu l'ordre de sauter en parachute mais il a essayé de le réparer à la place. L'avion s'est finalement écrasé et il est mort.

Le capitaine Tran Ngoc Duy, chef d'escadron adjoint, chef d'état-major du 1er escadron du Régiment 921 de l'Armée de l'air, de la Division 371, est né en 1992 et domicilié dans le quartier de Nam Cuong, ville de Yen Bai, province éponyme.

Immédiatement après l'incident, le ministère de la Défense a ordonné à la Défense aérienne et à l’Armée de l'air et aux agences et unités concernés de régler d'urgence les conséquences, d'enquêter et de clarifier la cause de l'accident ; avec les agences fonctionnelles, les autorités locales et les organisations de masse de rendre visite et encourager la famille de Tran Ngoc Duy.