Lors du 13e Congrès national du Parti.



Hanoï (VNA) – Lors de la première Conférence nationale des relations extérieures sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, des représentants des trois piliers de ce secteur au Vietnam ont présenté des interventions sur leurs efforts et leur coordination étroite pour réaliser les lignes politiques du 13e Congrès national du Parti.



Le Hoai Trung, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, a affirmé qu’il est important d’améliorer la qualité des études et des conseils stratégiques sur les relations extérieures du Parti, pour une meilleure participation à l’élaboration d’orientations, de stratégies, de politiques…

Le Hoai Trung, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti.





En même temps, il faut promouvoir les activités en matière de relations extérieures du Parti en tant que pilier dans la définition d’orientations stratégiques directrices pour les relations avec les pays voisins et d'autres pays ayant le même régime socio-politique, renforcer la confiance et créer une base politique solide pour les relations du Vietnam avec d'autres pays.



Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné qu’en tant que force principale dans le domaine des relations extérieures, son secteur avait profondément saisi la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Il s’est engagé à déployer les tâches de manière synchrone et efficace pour maintenir un environnement pacifique et stable, mobiliser des ressources extérieures au service du développement socio-économique et de l’amélioration de la position du pays, défendre fermement la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales du pays. Il a également promis de poursuivre les réformes et l’innovation pour s’adapter aux évolutions de la situation, soulignant l’importance du développement d’un personnel hautement professionnel.



Dans son intervention sur la diplomatie populaire, la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, a présenté plusieurs propositions pour développer ce pilier, dont de fortes réformes, l’application de technologies de pointe, l’amélioration des mécanismes et politiques pour assurer des ressources humaines et financières nécessaires…



L’Union des organisations d’amitié du Vietnam a proposé au Comité central du Parti de publier une nouvelle directive sur la diplomatie populaire, un pilier du secteur des relations extérieures du Vietnam. Les organes de gestion de l'État doivent créer des conditions favorables et assurer des ressources appropriées pour que la diplomatie populaire puisse accomplir au mieux ses missions, a affirmé Nguyen Phuong Nga. -VNA