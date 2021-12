Le pont Tran Thi Ly à Da Nang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les relations extérieures et l'intégration internationale des localités ont activement contribué à affirmer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

C'est ce qu'ont déclaré le 14 décembre les représentants de la capitale Hanoï et de la ville de Da Nang (Centre) lors de la Conférence nationale des relations extérieures sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Selon la secrétaire adjointe du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Thi Tuyen, la ville se concentrera sur des solutions innovantes et créatives, favorisera les relations extérieures et contribuera activement à l'intégration internationale.

En outre, la capitale continuera de consolider et d'élargir ses relations d'amitié et de coopération bilatérale avec les localités des pays, de renforcer ses relations extérieures avec les pays dans la région, de mettre en œuvre complètement et efficacement les accords établis avec des partenaires bilatéraux.

Dans le même temps, il faut promouvoir la diplomatie culturelle, l'image d'une capitale millénaire, d'une ville pour la paix, afin de faire de Hanoï une destination attractive pour les échanges internationaux, contribuant à la promotion de l'image du Vietnam, ainsi qu'au rehaussement du prestige et de la position de la capitale.

L'organisation du Parti, les autorités et les habitants de la capitale sont déterminés à promouvoir l'efficacité du travail des relations extérieures, à mobiliser le soutien des amis et des partenaires internationaux au service de la construction et de développement rapides et durables de la capitale.

D'après le secrétaire du Comité du Parti de Da Nang Nguyen Van Quang, la conférence nationale des relations extérieures constitue un nouveau point d'orgue dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, montrant l'intérêt du Parti, de l'État, ainsi qu'une mesure importante pour renforcer les relations extérieures.

Da Nang a défini clairement ses tâches pour la nouvelle période. Concrètement, la ville se concentrera sur la mise en œuvre efficace du programme d'action du Comité municipal du Parti pour améliorer l'efficacité des relations extérieures du Parti dans la nouvelle situation.

En outre, la ville continuera d'accélérer la mise en œuvre des programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux, en particulier des accords internationaux entre la ville et des localités et organisations étrangères dans la promotion du commerce, l'investissement, le tourisme, les start-up, l'innovation, l'échange de techniques, la formation, etc., afin de contribuer à la reprise économique post-pandémie de COVID-19.

Concernant la diplomatie culturelle et la diplomatie populaire, Da Nang collaborera étroitement avec les ministères et secteurs de ressort central pour mettre en œuvre des mesures appropriées, en vue de garantir la sécurité et la souveraineté nationales sur les mers et les îles, contribuant au développement de l'économie maritime. -VNA