Passagers effectuant la déclaration médicale électronique à l'aéroport. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les passagers des vols se verront refuser l'embarquement s'ils n'effectuent pas la déclaration médicale avant le départ pour prévenir et lutter contre l’épidémie de COVID-19.

Pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19, l’Autorité de l’aviation civile (AAC) a demandé aux organes et unités d’accélérer la sensibilisation sur le remplissage de la déclaration de l’état de santé obligatoire avant leur embarquement, sur les règles et instructions de prévention et de lutte contre l’épidémie du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, du Comité de pilotage du ministère des Transports et Communications et du ministère de la Santé.

Plus précisément, les compagnies aériennes doivent fournir des instructions aux passagers pour les aider à remplir la déclaration médicale électronique sur le site http://tokhaiyte.vn ou sur l’application Vietnam Health Declaration. Elles refuseront les passagers qui ne l'auront effectué pas et qui ne respecteront pas les réglementations liées à la sécurité sanitaire.

Auparavant, à l'aéroport international de Noi Bai, peu de passagers n'avaient pas rempli de déclaration médicale électronique avant leur départ. -VNA