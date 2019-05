Réunion du Comité gouvernemental de direction de la réforme administrative, le 24 mai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La province septentrionale de Quang Ninh et la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) occupent les premiers rangs dans le classement national en termes d’indice de réforme de l’administration publique 2018 (PAR INDEX 2018).



Ce classement a été rendu public le 24 mai par le Comité gouvernemental de direction de la réforme administrative, lors d’une réunion présidée par son chef, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.



Le classement concerne 18 ministères, organes ministériels, ainsi que les 63 villes et provinces.



Dans le groupe des ministères et organes ministériels, la Banque d’Etat occupe la première place avec un indice de 90,57%, alors que le ministère des Transports et des Communications affiche la plus faible performance (75,13%).



Parmi les villes et provinces, avec un résultat de 89,06%, Quang Ninh est arrivée en tête, suivie de Hanoï (83,98%), Dong Thap (83,71%), Da Nang (83,70%) et Hai Phong (83,68%).



Outre le classement PAR INDEX, le Comité gouvernemental de direction de la réforme administrative a publié un rapport sur l’indice de satisfaction des services dans les administrations publiques 2018 (SIPAS - Satisfaction Index of Public Administration Services).



Selon ce rapport, l’indice SIPAS a atteint 82,99% l’année dernière. Cela montre que 82,99% des citoyens et organisations se sont déclarées satisfaites des services publics.



Par rapport à 2017, SIPAS a augmenté de deux points. La satisfaction pour quatre facteurs que sont l’accès aux services, les formalités administratives, les fonctionnaires et les résultats des services, a progressé. Cependant, la satisfaction pour la réception et le traitement des commentaires, idées et motions, a diminué.



Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a demandé aux ministères, organes ministériels et localités de rechercher des solutions pour remédier aux faiblesses et de généraliser les modèles performants. Il leur a également recommandé de développer l’administration électronique. -VNA