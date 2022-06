Photo : VNA



Quang Nam (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a présidé le 10 juin dans la province de Quang Nam (Centre) une conférence pour donner des avis pour le Projet « Stratégie d’édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam jusqu'en 2030, orientation vers 2045 ».

Il s'agit de la deuxième conférence pour recueillir les avis des Comités provinciaux et municipaux du Parti après la première tenue dans la province de Quang Ninh (Nord) il y a quelques jours.

Lors de la conférence, les participants ont donné leurs avis sur le perfectionnement du mécanisme de contrôle du pouvoir de l'État dans le sens de la rationalisation et de la stabilité ; le renforcement des mesures visant à promouvoir le pouvoir et le droit de maître du peuple ; l’édification d’un appareil d'Etat avec un contingent des fonctionnaires et des employés capables de répondre aux exigences de leurs missions. Ils ont aussi donné des suggestions sur la promotion de la décentralisation, l'augmentation de l'autonomie et de l'auto-responsabilité associée à la responsabilité du leader …

S'exprimant lors de la conférence, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que depuis près d'un an, le Comité directeur du Projet dirigeait l'étude de nombreux documents nationaux et étrangers ; organisé de nombreux séminaires et conférences ; élaboré 27 rapports thématiques ; discuté de nombreuses questions importantes du Projet. De nombreux commentaires ont été directement liés à l'organisation et au fonctionnement des Comités du Parti et des autorités locales ; reflètent fidèlement les pensées et les aspirations des cadres, des membres du Parti et du peuple.

Le président a demandé à la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et à l'équipe éditoriale d'élaborer un plan pour synthétiser, rechercher et collecter les opinions des délégués participant à cette conférence pour les introduire dans l’avant-projet. Il a demandé d’organiser une autre conférence pour recueillir les avis des Comités provinciaux et municipaux du Parti des localités Sud pour finaliser l'avant-projet et le soumettre au Bureau Politique. -VNA