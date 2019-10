ViettelStudy, le réseau social d'apprentissage en ligne a été récompensé par le prix Asean ICT 2019. Photo: zing.vn ViettelStudy, le réseau social d'apprentissage en ligne a été récompensé par le prix Asean ICT 2019. Photo: zing.vn

Hanoï (VNA) - Récemment, le réseau social d'apprentissage en ligne ViettelStudy a été récompensé dans le cadre du prix Asean ICT (AICTA) 2019. Il est l’unique dispositif d'apprentissage de ce type en Asie du Sud-Est.

Construit en mars 2018, ViettelStudy est un centre éducatif géré par Viettel, aidant à connecter les gestionnaires, les enseignants, les apprenants et les parents.



Aujourd’hui ViettelStudy s’est développé sous la forme d’un réseau social qui englobe, un système de gestion de la formation, des outils pour aider les éducateurs à se connecter et à collaborer avec les élèves et les parents, et l’accès des étudiants aux leçons, quizz et mini-jeux qui s’appuient sur un processus d'apprentissage. Les contenus sont développés par des enseignants, des entreprises de développement de contenu réputées et des établissements d'enseignement à travers le pays.



ViettelStudy utilise également le Big Data et l’intelligence artificielle pour développer des logiciels d’application. Sur la base des informations concernant les forces et les faiblesses des élèves, ViettelStudy analyse leur comportement. Un dispositif qui permet de rechercher et proposer des suggestions pratiques visant les apprenants à assimiler plus efficacement et éviter les lacunes.



À ce jour, ViettelStudy est le seul réseau social d’apprentissage en Asie du Sud-Est, reconnu par le prix ASEAN ICT pour son universalité et sa capacité à se connecter à tous les objets éducatifs disponibles.



Le jury qui a remis ce prix était composé de dix représentants de la direction départementale (SOM) des ministères des technologies de l'information et de la communication des dix pays de l'ASEAN et de trois juges experts des pays partenaires de l'ASEAN tels que le Japon, les États-Unis ou l'Inde.



ViettelStudy compte 11 millions de comptes utilisateurs, y compris des enseignants, des élèves et des parents de 40.000 écoles réparties dans tout le pays. Au quotidien, c’est environ 500.000 utilisateurs réguliers qui utilisent leur service. -CVN/VNA