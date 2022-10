Daté du XVIIe siècle, l'autel a été minutieusement et délicatement sculpté et conservé jusqu'à nos jours presque intact. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'autel de la pagode Keo - un site patrimonial national spécial situé dans le district de Vu Thu, province septentrionale de Thai Binh, a été reconnu "Trésor national".

L'autel, qui mesure 227 centimètres de long, 156 centimètres de large et 153 centimètres de haut, est le plus grand du genre au Vietnam.

Daté du XVIIe siècle, l'autel a été minutieusement et délicatement sculpté et conservé jusqu'à nos jours presque intact. Il s'agit d'un produit fait à la main avec plus de 1.000 motifs habilement sculptés dans une disposition serrée.

Le festival de la pagode Keo a été lancé à cette occasion. Classé au patrimoine culturel immatériel national depuis 2017, il propose des rituels religieux et des activités communautaires, telles que offrandes bouddhistes, défilés de palanquins, chants en duo d'amour sur des bateaux et jeux folkloriques.-VNA