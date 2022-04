La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En réponse à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam face à la promulgation par la Chine d'une interdiction de pêche de trois mois en Mer Orientale, y compris dans les eaux vietnamiennes, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré :

La position du Vietnam sur l'interdiction de pêche de la Chine en Mer Orientale est cohérente et bien confirmée au fil des ans. En conséquence, une partie de l'interdiction de pêche viole la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa (Paracels) et le droit souverain et la juridiction du Vietnam qui sont clairement déterminés en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, l'Accord sur la délimitation du Golfe du Bac Bo entre le Vietnam et la Chine signé en 2000.



Le Vietnam demande à la Chine de respecter la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa, son droit souverain et sa juridiction sur ses eaux lorsque la Chine prend des mesures pour conserver les ressources biologiques dans cette zone maritime, sans mener des actes de compliquer la situation, contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de l'ordre en Mer Orientale. - VNA