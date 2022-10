Un passager effectue les procédures d'immigration à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Département de l'immigration du ministère vietnamien de la Sécurité publique a des réactions face aux fausses informations sur la délivrance de visas électroniques aux étrangers.

Selon le département, ces derniers temps, certaines entreprises et individus ont publié de fausses informations sur certains sites web et de réseaux sociaux pour percevoir des frais supplémentaires pour la délivrance de visas électroniques. Par conséquent, le Département de l'immigration recommande : les demandeurs de visa électronique doivent bien saisir des informations, accéder correctement à la page d'informations sur le visa électronique et payer les frais de délivrance du visa via le système de paiement en ligne (les frais sont de 25 dollars, selon les règlements du ministère des Finances).



Depuis le début de l'année 2020, suite à la politique gouvernementale de restriction d'entrée des étrangers pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19, la délivrance de visas électroniques n'a été que temporairement suspendue. A partir du 15 mars 2022, avec la Nouvelle normalité, la délivrance de visas électroniques est mise en œuvre, créant des conditions favorables à l'entrée des étrangers au Vietnam, en particulier pour les touristes internationaux.



En effet, le Département de l'immigration a reçu et pris en compte 459.000 cas d'entrée avec visa électronique.



Conformément à la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam (loi n° 51/2019/QH14, en vigueur depuis le 1er juillet 2020), les visas électroniques sont appliqués pour les citoyens des pays répondant aux conditions suivantes : avoir des relations diplomatiques avec le Vietnam; être compatible avec la politique de développement socio-économique et la politique étrangère du Vietnam à chaque période, sans préjudice de la défense nationale, de la sécurité et de l'ordre social et de la sûreté du Vietnam.

Actuellement, les visas électroniques sont appliqués pour les citoyens de 80 pays, conformément à la résolution gouvernemental n° 79/NQ-CP du 25 mai 2020.

Le Département de l'immigration étudie pour conseiller au ministère de la Sécurité publique et à d’autres ministères concernés de proposer au gouvernement d’étendre les pays où les citoyens se voient accorder des visas électroniques. - VNA