Le 28e round de négociations du Partenariat économique global régional (RCEP) s’est ouvert le 23 septembre à Dà Nang, dans le Centre, en présence des représentants des dix pays membres de l’ASEAN et des six pays partenaires que sont la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. - VNA