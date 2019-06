Une participante prend la parole lors de la conférence (Photo: VNA)



Binh Dinh (VNA) - La conférence scientifique «EDS Blois 2019 sur la diffusion élastique et diffractive» a débuté le 24 juin au le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire à Quy Nhon, dans la province centrale de Binh Dinh attirant 54 scientifiques de 17 pays et territoires du monde entier.

La diffusion élastique et diffractive (EDS) est un domaine spécialisé dans la recherche en physique des particules, que peu de scientifiques dans le monde étudient.

Initié en 1985 à Blois, ville de France, cet événement est organisé tous les deux ans dans de nombreuses régions du monde sous le nom officiel d’EDS Blois.

C'est la deuxième fois que la conférence a lieu à Quy Nhon - une ville qui s'efforce de devenir la première ville scientifique du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est.

Les sujets de recherche à EDS Blois 2019 sont axés sur la diffusion élastique et la section efficace de diffusion totale; diffraction régionale et centrale; ions lourds; distribution des partons et des processus avec les états finaux des hadrons; distribution de parton généralisée; spin en physique; développements théoriques...

La 18ème édition durera jusqu'au 29 juin. -VNA