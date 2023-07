Hanoi (VNA) – Du 10 au 29 juillet, la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), accueille l’École d’été avancée en théorie quantique des champs et gravité quantique au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE).

Une centaine de scientifiques venus de 11 pays et territoires participant à l'École d'été avancée en théorie quantique des champs et gravité quantique à l'ICISE.

Photo : ICISE



L’École d’été avancée en théorie quantique des champs et gravité quantique réunit la participation d’une centaine de scientifiques venus de 11 pays et territoires, dont 11 Américains, 8 Indiens, 7 Chinois, 6 Japonais, 6 Italiens, ainsi que d’autres venus de Belgique, d’Australie, de Palestine, du Bangladesh, de Suisse, d’Espagne, etc.

Des scientifiques issus d’instituts de recherche et d’universités renommées comme Harvard, Stanford, Princeton, Chicago, et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) devraient échanger et discuter des connaissances sur la théorie quantique des champs, la gravité quantique, la théorie des cordes, les trous noirs, les amplitudes, l’holographie, la cosmologie, la théorie de l’information quantique, la matière condensée théorique et l’intelligence artificielle. Cet échange bénéficie à environ 80 doctorants et boursiers postdoctoraux vietnamiens et étrangers.

L’École d’été avancée en théorie quantique des champs et gravité quantique s’inscrit dans le cadre des Rencontres du Vietnam, qui compte 33 colloques scientifiques et écoles spécialisées en science pour sa 19e édition, organisées cette année à l’ICISE. L’événement est considéré comme très prestigieux dans le monde scientifique.

L’édition de l’École d’été est organisée pour la première au Vietnam, au lieu de l’Institut d’études scientifiques de Cargèse (France), où elle avait lieu depuis 30 ans. Cette décision a été rendue possible grâce au soutien d’une vingtaine de scientifiques brillants du monde entier, dont quatre lauréats du prix Nobel de physique. L’événement contribue de manière significative à l’objectif de l’Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable 2022-2023, déclarée par l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) en décembre 2021.

Le professeur Trân Thanh Vân à la séance d'ouverture de l’École d'été avancée en théorie quantique des champs et gravité quantique, le 10 juillet à l'ICISE. Photo: CVN



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le professeur Trân Thanh Vân - président de l’association "Rencontres du Vietnam" a partagé avec sa joie : "Cette année, c’est la première fois que cette école d’été avancée se tient hors de France. Nous sommes très heureux lorsque le Comité d’organisation et le Professeur Laurent Baulieu a décidé d’organiser cette école à l’ICISE, dans les prochaines fois (en 2025 et 2027)".

Pour sa part, le vice-président de la province de Binh Dinh, Lâm Hai Giang, souhaite : "La classe d’aujourd’hui n’est pas seulement un pont pour échanger et partager des connaissances, mais elle est aussi un lien pour aider les Professeurs, les scientifiques et les étudiants internationaux à mieux comprendre les caractéristiques culturelles, historiques, naturelles et humaines de Binh Dinh en particulier et au Vietnam en général".

Dans le cadre de l’École d’été avancée en théorie quantique des champs et gravité quantique, une dizaine de scientifiques en mathématiques appliquées à la physique quantique organiseront un colloque sur les algèbres d’opérateurs, la quantification des déformations et les théories de champ associées à l’ICISE

Rencontres du Vietnam

Fondées en 1993 par le professeur de physique Jean Trân Thanh Vân, Les Rencontres du Vietnam, association à but non lucratif et partenaire officiel de l’UNESCO, ont pour objectif de promouvoir les échanges internationaux entre le Vietnam et la communauté internationale, notamment dans les domaines scientifiques et éducatifs. L’Association vise également à encourager et à intégrer les scientifiques vietnamiens dans la communauté internationale et à soutenir le rôle de l’éducation et de la science en encourageant la sensibilisation scientifique et en stimulant la passion pour la science chez la jeune génération.

Les Rencontres du Vietnam s’inscrivent dans le cadre de deux séries de rencontres scientifiques créées par le professeur de physique Jean Trân Thanh Vân : les Rencontres de Moriond en 1966 et les Rencontres de Blois en 1989. La création du Centre international d’éducation et de science interdisciplinaires (ICISE) dans la ville de Quy Nhon a l’objectif de se concentrer sur le développement de deux domaines en favorisant les échanges entre scientifiques d’Asie-Pacifique et collègues d’autres parties du monde. – CVN/VNA