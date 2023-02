Quôc Co - Quôc Nghiêp exécutent un numéro du cirque sur une voiture d’un habitant local. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - L'artiste de cirque Quôc Co a révélé une série de photos prises il y a quelques années, avant la pandémie de COVID-19, à l'occasion d'une visite en Zambie où il se produisait.

Quôc Co raconte en souriant : "Nous avons pris des photos, les avons mises sur le disque dur et… les avons oubliées. Un jour, en cherchant des documents, nous avons découvert tant de belles photos que nous avons voulu partager ces moments d'émotion avec tout le monde".

ll explique qu'après un spectacle, son équipe décide de visiter un village pauvre, en Zambie. Il parcourt alors plusieurs heures en voiture pour les rejoindre. Ce long voyage ne déçoit pas Quôc Co - Quôc Nghiêp et le photographe Hai An : les paysages sont magnifiques.

Les habitants vivent en harmonie avec la nature et la faune. Là-bas, éléphants, chevaux, tigres, lions (...) vont et viennent sur les routes.

"J’avais un peu peur en marchant et si je me faisais attaquer par un tigre ou un lion je ne saurais pas su comment m’en sortir. Mais la scène était si belle, tout comme les photos dans le programme de découverte naturelle et du monde animal, alors j’ai fait aussi de très belles images de ces instants", se souvient Quôc Co.

Les deux "garçons d’or" du cirque vietnamien ont - entre autres - réalisé de belles photos aux chutes Victoria, au milieu d'une nature sauvage, avec des animaux ou des baobabs, mais aussi sous le coucher de soleil époustouflant, avec des enfants africains souriants, aux cheveux bouclés et aux yeux ronds…

Rayonnement du cirque vietnamien

Le village n'ayant ni électricité, ni télévision, ni Internet, les villageois s’étonnent de voir Quôc Co - Quôc Nghiêp tenir un téléphone. Lorsqu’ils improvisent un spectacle de cirque, les villageois se rassemblent pour regarder avec intérêt. Ils n’ont encore jamais vu de cirque. Après la représentation, ils demandent même des autographes aux deux artistes.

Leur intérêt émeut les deux frères et les fait réfléchir. Quôc Co explique qu'ils prévoient d'aller dans des zones reculées et en difficulté, où le cirque est peu connu. De quoi faire rayonner l'art du cirque, mais aussi promouvoir l’image du cirque vietnamien et du pays.

"L'art du cirque est facile à transmettre, il n'y a pas de barrière linguistique. N'importe qui dans le monde, n’importe où, peut regarder un spectacle de cirque et ressentir quelque chose. Avec nos possibilités, nous utilisons l'art du cirque comme +une arme précieuse+ pour promouvoir l’image du Vietnam et l'art du cirque vietnamien", confie Quôc Co. -CVN/VNA