Lors de la cérémonie de remise des prix. Photo : thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) – Quinze entreprises vietnamiennes ont reçu les prix des Principes d'Autonomisation des Femmes (Women's Empowerment Principles – WEPs) 2022 lors d’une cérémonie tenue le 8 novembre à Hanoï.

L'événement a été organisé par le Conseil des entrepreneuses du Vietnam et ONU Femmes au Vietnam. C'est la troisième année que les WEPs Awards sont organisés au Vietnam, la première en 2020. Ces prix sont soutenus par le gouvernement australien, un partenaire qui promeut les activités d'égalité des sexes au Vietnam depuis des années.

Représentants d'entreprises honorées. Photo : thoidai.com.vn

Les prix WEPs visent à récompenser les efforts des entreprises ayant des initiatives et des programmes d'action pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et inciter davantage d'entreprises à appliquer les principes d'autonomisation des femmes.

La représentante en cheffe d’ONU Femmes au Vietnam, Elisa Fernandez Saenz, a déclaré que les WEPs 2022 inciteraient davantage les entreprises à être plus actives dans l'application des politiques et pratiques favorables à l'égalité des sexes.

La présidente du Conseil des entrepreneuses du Vietnam (VWEC), Nguyen Thi Tuyet Minh, a souligné que les prix WEPs encourageraient les entreprises à lancer plus d'initiatives pour la mise en œuvre de l'égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes à tous les niveaux de l'entreprise.

Par la même occasion, ONU Femmes et l'ambassade d'Australie au Vietnam ont présenté un nouveau programme de coopération qui vise à créer des opportunités de marché égales pour les femmes en diversifiant les fournisseurs via des achats responsables en matière de genre au Vietnam. Ce programme est soutenu par le gouvernement australien par le biais du partenariat Mékong-Australie.-VNA