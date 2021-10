Hanoi (VNA) - Selon les statistiques, le marché vietnamien du cloud computing a atteint fin 2020 environ 200 millions de dollars avec un taux de croissance de 20,67% sur la période 2016-2020.

Le ministère de l’Information et de la Communication entend moderniser les infrastructures numériques et développer le très haut débit et l’informatique en nuage. Photo : VNA

Le projet de planification des infrastructures d'information et de communication pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, mis au point par le ministère de l'Information et des Communications, a proposé quatre scénarios prévisionnels de croissance du développement des infrastructures du marché vietnamien du cloud computing.

Dans le premier scénario, le marché vietnamien du cloud computing continuera de croître de façon séquentielle. Le Vietnam fera partie des 50 premiers pays au monde avec un niveau élevé de développement de l'information et de la communication lorsque l'on compare la contribution du marché du cloud computing au PIB. L'objectif de 2025 est que les revenus totaux du cloud computing atteindront 653 millions de dollars.

Dans le deuxième scénario, les applications numériques auront lieu dans l'ensemble de la population et des industries, créant un marché de transformation numérique en pleine croissance. Le Vietnam fera partie des 30 premiers pays au monde en termes de développement de l'information et de la communication lorsque l'on compare la contribution du marché du cloud computing au PIB. En 2025, on s’efforcera d'obtenir un chiffre d'affaires total du cloud computing de 1,1 milliard de dollars, le nombre total de racks à installer d'ici 2025 devrait atteindre environ 80.000 et la demande nationale de bande de fréquence ait besoin au moins 22 000 Gbps.

Dans le troisième scénario, les applications numériques sont fortement présentes dans toutes les industries et tous les domaines, créant un marché de la transformation numérique en forte croissance. Le Vietnam fait partie des 10 premiers pays au monde en termes de contribution du marché du cloud computing au PIB. L'objectif de 2025 est que le chiffre d'affaires total du cloud computing atteigne 4,3 milliards de dollars, que le nombre total de racks à installer d'ici 2025 atteigne 327.000 et que la demande nationale de bande de fréquence dans ce scénario nécessite au moins 62.000 Gbps.

Pour le quatrième scénario, l'application numérique s’est déroulée fortement dans toutes les industries et tous les domaines, créant un marché de la transformation numérique en forte croissance. Le Vietnam figurera dans le top 10 mondial en termes de contribution du marché du cloud computing au PIB, l'objectif étant de devenir le hub numérique de la région. Le chiffre d'affaires total du cloud computing en 2025 atteindra 4,7 milliards de dollars. Le nombre total de racks à installer sera d'environ 335.000 et la demande de bande de fréquence prévue est équivalente au scénario 3.

Les scénarios de prévision ci-dessus sont basés sur l'approche fonctionnelle à objectif élevé, visant à attirer des entreprises vietnamiennes pour construire et exploiter des centres de données internationaux au Vietnam, et à construire des hubs numériques pour aider le pays à devenir le hub numérique de la région. - VNA