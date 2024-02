Pékin (VNA) – La province chinoise du Guangxi est prête à travailler avec les provinces vietnamiennes de Ha Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang pour concrétiser les perceptions communes auxquelles sont parvenus les hauts dirigeants des deux Partis et deux États, approfondissant davantage les relations entre les deux pays.

Le secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, Liu Ning, et les secrétaires des provinces de Hà Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang assistent à la cérémonie de signature de l’accord entre les deux parties. Photo : dangcongsan.vn Le secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, Liu Ning, et les secrétaires des provinces de Hà Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang assistent à la cérémonie de signature de l’accord entre les deux parties. Photo : dangcongsan.vn

Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, a fait cette déclaration lors de la réunion du printemps 2024 avec ses homologues des quatre provinces vietnamiennes à Pékin les 27 et 28 février.Les deux parties ont passé en revue les résultats de la coopération au cours de l’année écoulée et ont proposé des orientations pour un travail commun dans les temps à venir.Elles ont convenu que la Chine et le Vietnam sont de bons voisins, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires. Elles se sont également engagées à continuer d’intensifier les échanges de haut niveau et la coopération pratique dans les domaines de l’économie et du commerce, des échanges entre les peuples et de la gestion des frontières.Dans le cadre de l’événement, Liu Ning a eu des rencontres séparées avec les responsables du Parti de Hà Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang, au cours desquelles ils se sont échangés sur la mise en œuvre des perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants des deux Partis et deux États comme ainsi que des mesures visant à renforcer la coopération pragmatique dans divers domaines. – VNA