Quatre photos prises par des photographes vietnamiens ont remporté des prix d'APA 2020

Le concours de la photographie aérienne 2020 a attiré des milliers de photos de 65 pays et territoires du monde. Les photographes ont utilisé diverses méthodes pour capturer des photos aériennes, telles que des drones,des hélicoptères, descerfs-volants, des montgolfières ou même des avions. « The Lady of Sea » (La Dame de la Mer),du photographe vietnamien Duy Sinh, se classe première dans le top 5 des plus belles photos dans la catégorie People/Daily Life. Cette image a été capturée alors qu’un bateau de pêche lâche son filet et qu’il forme accidentellement le profil d’une femme.