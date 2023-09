Quatre élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'informatique 2023, de gauche à droite : Nguyen Duc Thang, Nguyen Quang Minh, Nguyen Ngoc Dang Khoa et Tran Xuan Bach. Photo : ministère de l'Éducation et de la Formation

Hanoï (VNA) – Tous les quatre lycéens vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'informatique ( IOI ) 2023 ont été médaillés, a annoncé le 2 septembre, le ministère de l'Éducation et de la Formation.Plus précisément, Nguyen Ngoc Dang Khoa du Lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï, a remporté la médaille d'or.Deux élèves médaillés d'argent sont Tran Xuan Bach du Lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï et Nguyen Duc Thang du Lycée d'excellence Hung Vuong, province de Phu Tho (Nord).Nguyen Quang Minh du Lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï a remporté la médaille de bronze.Le 35es Olympiades internationales d'informatique se déroulent du 28 août au 4 septembre 2023 dans la ville de Szeged, en Hongrie, réunissant 351 candidats de 89 pays et territoires. En conséquence, 178 candidats ont remporté des médailles (30 d'or, 58 d'argent, 90 de bronze).Avec 100% de candidats médaillés, l'équipe vietnamienne se classe dans le groupe des 9 pays et territoires ayant des résultats élevés selon le palmarès des médailles, après la Chine, les États-Unis, le Japon, la République de Corée et l’Israël...- VNA