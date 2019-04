Quang Tri (VNA) - Une cérémonie de lever du drapeau national a eu lieu mardi 30 avril sur le site historique Hiên Luong-Bên Hai dans le district de Vinh Linh, province de Quang Tri (Centre) en l’honneur du 44e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

La cérémonie de lever du drapeau à Quang Tri. Photo : VNA

Dans le cadre du festival national de la réunification nationale co-organisé par le quotidien Nhân Dân (Peuple), l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le comité provincial du Parti et le comité populaire de la province de Quang Tri, l’événement vise également à célébrer le 65e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et le 47e anniversaire de la libération de Quang Tri.La cérémonie a été honorée par la présence du membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Binh, du secrétaire de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Phan Dinh Trac, le rédacteur en chef du journal Nhân Dân et président de l’Association des journalistes vietnamiens, Thuân Huu, et le directeur général de la VNA, Nguyên Duc Loi.Le pont Hiên Luong sur la rivière Bên Hai, qui divisait le Nord et le Sud du Vietnam pendant la guerre, a 178 m de long, mais il a fallu 21 ans pour que les Vietnamiens du Nord et du Sud s’unissent. Ce pont est le témoin de la lutte féroce mais glorieuse du peuple vietnamien, de son aspiration ardente et de sa ferme conviction dans la victoire.Quang Tri était l’une des localités les plus dévastées pendant la guerre par des milliers de tonnes de bombes et d’obus. La province était également bien connue pour sa bataille acharnée de 81 jours dans l’ancienne citadelle de Quang Tri.Le secrétaire du Comité du PCV de Quang Tri, Nguyên Van Hung, a mis en exergue les réalisations majeures que la province a enregistrées ces dernières années dans divers domaines, allant de l’économie aux affaires sociales, en passant par la défense et la sécurité nationales.