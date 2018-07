Le président du Comité populaire de Quang Tri Nguyen Duc Chinh prend la parole. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - Un entretien visant à évaluer la convention de coopération entre la province vietnamienne de Quang Tri et celle laotienne de Saravane ayant signée le 4 juillet 2016, a eu lieu mardi dans la ville de Dong Ha.

Concrètement, les deux provinces ont bien réalisé le travail de sensibilisation auprès de la population dans l'exécution des accords, les réglementations sur la gestion de la frontière, pour assurer la souveraineté territoriale de chaque pays.

Elles ont réglé les questions concernant la libre migration, les mariages sans papiers dans leurs zones frontalières communes, le modèle de jumelage entre les villages. Les habitants des deux parties s'entraident toujours dans le développement économique, l'accélération du commerce, contribuant à la réduction de la pauvreté.

En outre, chaque année, Quang Tri donne des cours de formation en théorie politique et administrative de niveau intermédiaire en faveur de 25 cadres laotiens de Saravane.

Le président du Comité populaire de Quang Tri Nguyen Duc Chinh a affirmé que dans les temps à venir, les deux provinces devraient intensifier leur coopération en tous domaines. Quang Tri continue d'accélérer la construction des infrastructures du poste frontalier international de La Lay et du système de transport, pour faciliter la circulation des marchandises et des habitants. Elle soutiendra la province laotienne dans la formation et l'investissement.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Saravane Sisouvan Vongchomsy a apprécié la qualité éducative de Quang Tri. Notamment, les cliniques communales installées le long de la frontière des deux provinces a aidé Saravane dans le secteur des soins de santé de la population. -VNA