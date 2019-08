Une rue dans la commune de Viet Dan, chef-lieu de Dong Trieu, province de Quang Ninh. Photo: baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Ninh a rendu publique la décision de reconnaissance de la commune de Viet Dan, dans le chef-lieu de Dong Trieu, en tant que commune exemplaire de la Nouvelle ruralité.

Il s’agit de la première commune de Quang Ninh à répondre aux critères de la Nouvelle ruralité exemplaire imposés pour la période 2018-2020.

Etant la première localité de la province satisfaisant aux normes en 2015, le chef-lieu de Dong Trieu continue d’être un pionnier en matière d’édification de la Nouvelle ruralité.

Entre 2016 et 2020, Quang Ninh a choisi trois communes, à savoir Viet Dan, An Sinh et Binh Khe, pour la réalisation expérimentale d’une commune exemplaire de la Nouvelle ruralité. Outre ces trois localités, le chef-lieu de Dong Trieu continue de promouvoir ce mouvement dans toutes ses communes.

La commune de Viet Dan possède 270 ha d’arbres fruitiers, notamment de pomme-cannelle. Le revenu moyen par habitant en 2018 a atteint 55,8 millions de dông/personne/an, soit une double de 2015. Actuellement, la commune ne compte que 5 foyers pauvres, qui bénéficient de subventions sociales, a fait savoir Do Dinh The, vice-président du Comité populaire de la commune.

Ces derniers temps, la qualité des infrastructures de base de la commune de Viet Dan (routes, électricité, écoles, dispensaires...) s’est également nettement améliorée. Ses établissements médicaux et ses écoles ont tous répondu aux normes nationales.

En 2018, le chef-lieu de Dong Trieu a choisi l’édification de la Nouvelle ruralité en association avec le thème "Protéger et améliorer la qualité de l’environnement naturel ; renforcer le développement urbain et édifier la Nouvelle ruralité exemplaire".

Le chef-lieu a mobilisé les habitants pour réparer clôtures et portes, embellir les logements, ainsi que rénover les jardins et protéger l’environnement…

Pour renforcer l’édification de la Nouvelle ruralité exemplaire, au cours des trois ans, de 2016 à 2018, Dong Trieu a mobilisé plus de 1.800 milliards de dôngs (78 millions de dollars) pour la construction des ouvrages, répondant aux normes de la Nouvelle ruralité. A ce jour, de nombreux travaux de construction, y compris des routes communales, système de canaux d’irrigation, marchés ruraux, systèmes d’électricité, qui ont été faits et ont prouvé leur efficacité au service de la vie et de la production quotidienne des habitants.

Concernant la production, outre le développement du programme "One Commune - One Product" (Chaque commune son produit phare), Dong Trieu se focalise également sur les projets d’amélioration de la qualité des produits, l’édification de marques pour des produits agricoles de cette localité.

Quang Ninh est incontestablement l’une des dix provinces et villes du pays pionnières dans le domaine du développement rural. Dong Trieu a été le premier chef-lieu du Nord à devenir une nouvelle zone rurale et 86 communes ont d'ores et déjà rempli tous les critères de la Nouvelle ruralité. -VNA