Quang Ninh (VNA) – Un modèle de paiement numérique au service des achats et du paiement des frais de service aux marchés Ha Long I et Ha Long II, ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), est mis en place depuis début juillet 2022. Ce modèle est intitulé «Marché technologique – marché 4.0».



C’est Viettel Quang Ninh qui a planifié et mis en œuvre ce programme de paiement sans numéraire pour les petites commerçants de ces deux marchés.



Pour assurer l’efficacité de ce programme de transition numérique, Viettel Quang Ninh travaille avec tous les groupes formant l'écosystème financier numérique. Concrètement, tous les petits commerçants de ces deux marchés acceptent le paiement numérique via Viettel Money, qui est à la fois rapide et pratique. Le paiement des redevances sur les marchés sera également effectué par voie numérique.



Selon Le Viet Ha, vice-directeur de Viettel Quang Ninh, pour atteindre l'objectif de porter d'ici 2025 le taux de paiement électronique à 50% selon les directives du gouvernement, le paiement numérique doit être inclus dans chaque transaction dans la vie quotidienne, des zones urbaines aux zones rurales. La numérisation des paiements aux marchés est l'une des solutions pour atteindre cet objectif de manière durable.



Actuellement, Viettel Quang Ninh est prête tant en termes de plateformes que de personnel pour se coordonner avec la ville de Ha Long afin de mettre en place le paiement sans numéraire, a affirmé Le Viet Ha.



En avril 2022, la ville de Ha Long a publié un plan sur la mise en œuvre du programme de développement du paiement sans numéraire pour la période 2022-2025. Selon ce programme, d’ici 2025, la ville vise 90% des personnes de 15 ans et plus titulaires d'un compte au service du paiement sans numéraire. Le taux de croissance moyen du nombre et de la valeur des transactions de paiement sans numéraire devra être de 20 à 25%/an. Tous les frais de scolarité des établissements d'enseignement et des écoles locaux seront payés sans numéraire…

Le centre d'administration publique de la ville de Ha Long a aidé nombre de citoyens à effectuer des paiements d’impôts et frais fonciers via le portail national de la fonction publique. En trois mois (jusqu’au 14 juillet), ce centre a guidé plus de 1.400 personnes à payer par la voie numérique des impôts et des droits d'enregistrement avec un montant total de près de 17 milliards de dongs.



En 2022, la province de Quang Ninh envisage d’accélérer sa transformation numérique dans tous les domaines, notamment la santé, l’éducation, l’industrie, le tourisme, les transports et la logistique.



La province a fixé l’objectif de porter tous ses services publics en lignes au niveau 4 (procédures administratives et paiements de frais effectués totalement en ligne) et d'attribuer le numéro d'identification électronique à tous ses habitants. L'économie numérique devrait représenter au moins 20% du produit intérieur brut (PIB) provincial.



La province vise à compléter d’ici 2023, huit bases de données fondamentales sur les ressources foncières, les cadres et fonctionnaires locaux, la santé, l’éducation, la planification, le tourisme, l’investissement public et les transports.



En 2024, 100% des démarches administratives au niveau des communes, districts et de la province seront numérisées. En 2025, au moins 50% des activités de contrôle et d'inspection des organes de gestion de l'État seront réalisées en ligne.

Les paiements autres qu’en espèces, encouragés pendant la pandémie pour limiter les contacts, sont actuellement populaires auprès de nombreuses personnes.



Selon une enquête récemment menée par le géant du paiement numérique VISA, 65% des Vietnamiens ont moins d’argent liquide dans leur portefeuille et un tiers disent qu’ils cesseront d’utiliser de l’argent liquide après la pandémie. Près de 76% des consommateurs utilisent désormais des portefeuilles mobiles et encore plus (82%) utilisent des cartes.



Fin 2021, 95% de toutes les institutions financières au Vietnam avaient développé leur propre stratégie de digitalisation. Actuellement, plus de 80 banques proposent à leurs clients des services bancaires en ligne, 44 banques des services bancaires mobiles et 45 entreprises fintech des services d’intermédiaire de paiement.



Sur l’ensemble du territoire, ce sont actuellement plus de 90.000 magasins qui acceptent les paiements par QR code et près de 300.000 terminaux points de vente.-VNA