L'hôtel FLC Grand Hạ Long. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province septentrionale de Quang Ninh réservera cinq hôtels et centres de villégiature de 3 à 5 étoiles pour accueillir les membres du Comité d'organisation, les arbitres et les sportifs des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Quang Ninh accueillera les sportifs de sept sports des SEA Games 31, que sont volley-ball, beach handball, le xiangqi, triathlon, football féminin, échecs et beach-volley. Les épreuves auront lieu du 6 au 22 mai.



Les événements sportifs se dérouleront dans cinq sites principaux: le stade de Dai Yen (ville de Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires, de l'exposition et de la culture de Quang Ninh (ville de Ha Long); le stade de Cam Pha ; et Legacy Yen Tu Resort (ville d'Uong Bi).



Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront en mai à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang, dans le Nord.-VNA