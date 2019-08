Séance de travail pour signer le programme « Les garde-côtes aux côtés des pêcheurs » à Quang Nam. Photo : VNA



Quang Nam (VNA) – La permanence du Comité provincial du Parti à Quang Nam et la permanence du Comité du Parti au sein de la Garde-côte du Vietnam ont signé une convention de coopération pour mettre en œuvre un programme intitulé « Les garde-côtes aux côtés des pêcheurs ».

Les deux parties vont coopérer pour fournir des informations sur la situation des eaux territoriales aux citoyens, cadres et membres du Parti dans la province de Quang Nam. Elles vont en outre organiser un concours sur le thème « J’aime la mer et les îles de mon pays natal » pour les lycéens de cette localité du Centre.

Dans le cadre du programme, la Garde-côte du Vietnam collaborera avec les organes compétents locaux dans la lutte contre la criminalité et dans l’organisation d’activités pour promouvoir la protection de l’environnement marin. Elle intensifiera la sensibilisation des pêcheurs à leurs droits et devoirs afin d’éviter la pêche illicite, organisera des cours de formation sur la sûreté et la sécurité maritimes, ainsi que des consultations médicales et la distribution de médicaments gratuits en faveur des pêcheurs.

La Garde-côte participera activement au traitement des conséquences des catastrophes naturelles et des incidents environnementaux éventuels. Elle accordera des assistances aux bateaux de pêche en cas d'urgence.

A cette occasion, le commandement de la Garde-côte du Vietnam a offert 200 cadeaux, d’une valeur totale de 200 millions de dôngs, à des pêcheurs défavorisés de la province de Quang Nam.

Quang Nam a 125 km de côtes et recense plus de 4.000 bateaux de pêche. Ces derniers temps, le commandement de la 2e zone de la Garde-côte du Vietnam, dont le siège est dans le district de Nui Thanh, a mené de nombreuses activités en faveur des pêcheurs locaux, dont la vulgarisation des lois les concernant. -VNA