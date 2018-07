Hanoi (VNA) - Des événements historiques majeurs ont inspiré plusieurs films d’animation vietnamiens, dont la diffusion sur Internet est prévue le mois prochain. Une manière originale d’intéresser la jeunesse à son histoire.

Une scène de “Giây” (Papier), premier épisode de Tu chiên thành Da Bang+, un nouveau projet de film d’animation historique. Photo: FB/CVN

"Loa thành ruc lua" (La citadelle enflammée), un film d’animation, raconte l’histoire de la citadelle de Cô Loa (en banlieue de Hanoï), capitale du Royaume d’Âu Lac (257 à 197 avant J.-C.) sous le règne d’An Duong Vuong. La bande-annonce, de cinq minutes, comptabilise plus de 4.500 vues sur YouTube.Il s’agit du premier d’une série de films d’animation appartenant au projet "Hat thóc và nhung chuyên du hành xuyên thoi gian" (Paddy et voyages à travers le temps), réalisé par le studio Hac Thân. Tous ces films seront mis en ligne sur YouTube et Facebook."Loa thành ruc lua" comprendra cinq épisodes, avec des éléments à la fois historiques et fantastiques. "Ce film est destiné aux enfants de 8 à 15 ans. Nous avons travaillé dur pour rendre notre production complètement différente de celle des autres dessins animés vietnamiens qui, disons-le, sont plutôt de la vieille école, assez ennuyeux et terriblement moralisateurs", a confié Lê Tham, scénariste du studio Hac Thân. "Les productions high-tech attirent davantage les jeunes".Lê Tham et son équipe ont consacré plus de deux ans à la réalisation de ces courts-métrages. "Nous espérons que le premier épisode de Loa thành ruc lua sortira en juillet prochain", a-t-elle ajouté.Coup de jeuneUn autre projet de films d’animation est "Viêt su kiêu hùng" (Histoire vietnamienne vaillante), inspiré d’événements sous les dynasties des Trân (1278-1293) et des Hô (1400-1407), du studio Duôc Môi.Son premier film d’animation, "Tu chiên thành Da Bang" (Combat mortel à la citadelle de Da Bang), est divisé en trois épisodes. Le premier, "Giây" (Papier), sorti en janvier, a fait sensation auprès de la jeunesse vietnamienne et compte à ce jour plus de 160.000 vues sur YouTube."J'ai vraiment été surpris par cette œuvre", a commenté Nguyên Phung sur la page Facebook de la production "Tu chiên Thành Da Bang". "Je me suis rendu compte que j'avais très peu de connaissances sur le court règne de l’empereur Hô Quy Ly (1336-1407). Apprendre l’histoire ne m’a jamais paru aussi divertissant!"L'épisode "Papier", d'une durée de 17 minutes, a nécessité plus de 80 jours de travail. "Notre objectif principal est de faire en sorte que le projet fonctionne comme une espèce de phare, suscitant l’amour de l’histoire chez les jeunes, afin qu’ils s’intéressent davantage à l’héritage culturel du pays", a partagé Trân Minh Tuân, initiateur du projet.Le deuxième épisode, "Huyêt mach Trân gia" (Histoire de la dynastie des Trân), sortira ce mois-ci. Sa bande-annonce a enregistré plus de 10.000 vues sur YouTube. "Nous avons étudié de nombreux documents et livres sur cette dynastie", a informé Trân Minh Tuân, chef de l'équipe de tournage.Records sur YouTube"Con rông cháu tiên" (Descendants du Dragon et de la Fée), une production du studio Tre, en coopération avec Redcat Motion, comptabilise quant à elle plus de 9,1 millions de vues sur YouTube.