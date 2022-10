Berlin (VNA)- La maison d’édition "Politique nationale-Vérité" a présenté des publications vietnamiennes à la Foire internationale de Francfort, qui s'est tenue dans la ville allemande du même nom.

Photo : VNA

Au cours de leur séjour du 18 au 25 octobre en Allemagne, la délégation d’édition "Politique nationale-Vérité", dirigée par son directeur et rédacteur en chef, Pham Minh Tuan, a également travaillé avec plusieurs unités et éditeurs prestigieux, tels que Éditions Tallandier de France, Groupe Springer Nature, Maison d’édition de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, C.H. BECK d'Allemagne, Groupe d'édition de Chine.

Lors des échanges, les parties ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines liés à l'édition, au droit d'auteur, à la formation d'experts dans les activités d'édition et à l'organisation de salons internationaux du livre, et à la traduction d'œuvres vietnamiennes et allemandes.

La délégation a eu l'occasion de se renseigner sur la technologie de pointe appliquée aux activités d'édition et d'échanger sur les œuvres, le développement de la culture de la lecture et le transfert du droit d'auteur, ainsi que d'étudier les nouvelles tendances de développement dans le secteur de l'édition.

Dans le cadre du voyage, Pham Minh Tuan a également eu une séance de travail avec l'ambassade du Vietnam à Berlin et le consulat général du Vietnam à Francfort, au cours desquelles les représentations diplomatiques ont encouragé à servir de passerelle pour aider l'éditeur à présenter et à promouvoir les livres ainsi que la culture vietnamienne, les gens et les paysages entre les amis allemands et internationaux.

La Foire du livre de Francfort a une histoire de plus de 500 ans et est la plus grande au monde, un événement socioculturel annuel exceptionnel, où convergent les dernières tendances, œuvres et technologies de l'industrie de l'édition.

L'édition de cette année a attiré la participation de quatre mille exposants de 95 pays et territoires.- VNA