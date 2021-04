Hanoï, 13 avril (VNA) - La version vietnamienne de la publication d'archives «Chuyến du hành vũ trụ lịch sử» (voyage historique dans l'espace extra-atmosphérique) a fait ses débuts le 12 avril à Hanoi, marquant le 40e anniversaire du premier vol de l'austronaute vietnamien Pham Tuan vers l'espace et le 60e anniversaire du vol spatial de Yu.A.Gagarine.

Photo d'illustration.

S'exprimant lors de l'événement, le directeur du Département de gestion des documents et des archives d'État, Dang Thanh Tung, a déclaré qu'à la suite de l'établissement de relations diplomatiques, le Vietnam et l'ex-URSS avaient signé un certain nombre d'accords de coopération, de traités et de conventions dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture, de l'éducation, de la science et de la technologie et l’armée, y compris l'aviation et l'astronautique.

La publication du livre de 130 pages est le fruit d'un effort conjoint du Département de gestion des documents et des archives d'État et de l'Agence fédérale des archives de Russie. Le livre présente des documents et des photos exceptionnels choisis par les Archives d'État russes d'histoire sociopolitique, le Centre des archives nationales III du Département de la gestion des archives et des archives de l'État, l'Agence vietnamienne d’Information et l'astronaute Pham Tuan. Sa version russe a été publiée l'année dernière.-VNA